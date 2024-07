Ralph Lauren eleva lo stile di Wimbledon con una capsule di pezzi bellissimi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Quando si parla del torneo di tennis dici sono alcune certezze: si gioca sull’erba, le fragole con la panna, i giocatori vestono di bianco, sugli spalti c’è Beckham e non solo,firma le divise utilizzate dal personale di bordo campo e dagli ufficiali di gara, succede così dal 2006, da quando cioè il brand americano è diventato fornitore ufficiale del torneo. «Il tennis è sempre stato molto più di uno sport. È una celebrazione della tradizione e dello spirito sportivo su una scena mondiale», per citare lo stesso. Che puntualmente dedica al torneo inglese quello «con piùal mondo», anche unacollection in cui non sono solo i cappellini a rubare la scena. Ladidi PoloNell'anno in cui il tennis sembra essere lo sport a cui tutti vogliamo avvicinarci anche se non abbiamo mai preso in mano una racchetta nella nostra vita, la collezione di Poloè una celebrazione all'ennesima potenza dell'antico jeu de paume, con una serie dieleganti giocati sulle tonalità dell'immancabile bianco accostato e un verde bandiera.