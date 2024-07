Premio Stromboli 2024 con le eccellenze dell' arte contemporanea delle tecnologie digitali e i progetti di mobilità sostenibile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Un contenitore multidisciplinare tra, cultura e nuove. Dal 10 al 14 luglio arriva in Sicilia la quarta edizione delcon eventi diffusi in tutta l'isola tra percorsi artistici, talk, musica.e Atenei le categorie'Edizione, che faranno diun punto di riferimento per cultura, innovazione e sostenibilità. La sezione, curata da Lucrezia Longobardi, ha l'obiettivo di individuare l'artista italiano il cui lavoro si è distinto maggiormente nell'anno 2023. Ad individuare il miglior artista'anno sarà la giuria internazionale composta da Lorenzo Balbi, Laura Cherubini e Vicente Todolí, dopo un lungo ed articolato processo di selezione e discussione.