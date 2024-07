Perché i biglietti rubati a Ticketmaster non saranno utilizzabili

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 9 luglio 2024) Centinaia di migliaia difiniti nelle mani dei pirati informatici di Shiny Hunters, ma che – di fatto – non potranno mai essere commercializzati. Come abbiamo spiegato in un precedente approfondimento, l’attenzione mediatica – soprattutto quella italiana – si è concentrata più sui codici a barre dei ticket sottratti ache sui dati di 560 milioni di utenti (tra il Nord e il Centro America) sottratti nei mesi scorsi. Eppure, per quel che riguarda i tagliandi sembrerebbe non esserci alcun problema, visto che sono protetti dalla tecnologia chiamata SafeTix. LEGGI ANCHE > L’enorme attacco informatico ai danni diIntrodotta nel 2019 proprio da, questa soluzione ha rivoluzionato la protezione deiacquistati dagli utenti online.