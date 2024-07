Pd la mannaia del sondaggio Swg | dem in picchiata FdI ancora più su La Francia è lontana…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Mentre il Pd è in estasi per le vittorie altrui, il vento di sinistra in Italia non lo vediamo arrivare. Così, in piena sbornia post elezioni francesi, sulla Schlein gongolante cala ladelSwg di Mentana. Che vede l’avanzata insorabile di FdI che supera il 29%, attestandosi al “29,3%, un +0,2 in una settimana cruciale come quella conclusasi domenica. Nel corso dell’edizione delle 20 del Tg di La7, Enrico Mentana ha mostrato i risultati dell’ultimocondotto da Swg. Questa settimana l’orientamento di voto degli italiani vede dunque in rialzo Fratelli d’Italia e il Pd in calo dello 0,3%. Avviso dirinteressato ai dem: occuparsi del cantiere campo largo non sarebbe male, anziché gioire di glorie altrui. Il che non porta molto bene.