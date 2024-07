Paolini-Navarro oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Jasminese la vedrà contro Emmanei quarti di finale di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Altra avversaria statunitense per, che dopo aver beneficiato del ritiro di Madison Keys se la vedrà contro Emma, testa di serie numero 19 e reduce da uno splendido successo ai danni della connazionale Gauff. Non partirà affatto favorita Jasmine, che possiede le armi per far male alla rivale ma è sotto 3-0 nei precedenti e non viene aiutata dalla superficie. Le due giocatrici cercano la prima semifinale in carriera a, consapevoli che avrebbero anche una ghiotta occasione di spingersi ancora più avanti, trovando poi la vincente del match Sun-Vekic. SEGUI IL LIVE DIPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(martedì 9 luglio).