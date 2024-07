Panetta ' Npl in crescita focus su rettifiche banche'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Crescono i crediti deteriorati delle banche a causa dell'incertezza economica, la stretta del bilancio della Bce e il perdurare dei tassi alti e le banche devono agire per le necessarie rettifiche in bilancio senza far mancare il credito all'economia. E' l'esortazione del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta all'assemblea dell'Abi secondo cui "nel primo trimestre del 2024 il flusso dei prestiti deteriorati è salito al 2,1 per cento dei finanziamenti complessivi alle imprese, dall'1,8 del trimestre precedente, e si stima che continuerà a crescere moderatamente sia quest'anno sia il prossimo". Per le famiglie il tasso di deterioramento rimarrebbe più contenuto, intorno all'1 per cento. "Si tratta comunque di valori lontani dai massimi storici: nei momenti difficili dello scorso decennio".