Pagnoni vara la giunta con tre novità | La squadra è espressione del voto

(Di martedì 9 luglio 2024) Ci sono conferme e new entry nelladelineata dal sindaco Fabrizio, resa nota della giornata di ieri. A comporre lache accompagnerà il primo cittadino nel secondo mandato alla guida del Comune di Copparo sono i confermati Bruna Cirelli e Simone Grandi, mentre i nuovi ingressi sono quelli di Francesca Buraschi, Fabio Felisatti e Alessandro Amà. Contestualmente sono state assegnate anche le deleghe. A Bruna Cirelli, che ricoprirà anche la carica di vicesindaco, sono stati affidati Affari generali, Demografici, Elettorali, Statistici, Turismo, Edilizia pubblica, Trasporti e Ambiente. Simone Grandi, invece, mantiene la delega a Bilancio e tributi come nel corso del primo mandato. Poi, le new entry. A Francesca Buraschi sono state assegnate Scuola, Formazione e Cultura; a Fabio Felisatti Associazionismo e manifestazioni, Politiche giovanili, Sport e Territorio; ad Alessandro Amà, nel precedente quinquennio presidente del Consiglio comunale, Attività economiche, Agricoltura e Decentramento e frazioni.