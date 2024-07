Nota conduttrice Rai in dolce attesa? Lo scoop lanciato in diretta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 9 luglio 2024)Rai é incinta? Ecco cos’è accaduto durante il programma di Nunzia De Girolamo e Gianluca SempriniRai in? Stiamo parlando di Nunzia De Girolamo che sta conducendo con Gianluca Semprini “Estate in” su Rai Uno. Il programma televisivo va in onda dal lunedì al venerdì alle 16. Nel corso della nuovai due conduttori hanno incentrato la puntata sui matrimonio in tarda età che si stanno verificando sempre di più e soprattutto riguardo l’arrivo dei figli dai cinquant’anni in su. Leggi anche Totti-Bocchi in vacanza: la scelta della meta Loinha spiazzato tutti, Nunzia é incinta? Nella puntata andata in onda ieri, Nunzia e Gianluca parlavano proprio dell’ultima arrivata in casa D’Alessio.