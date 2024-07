Nocera Inferiore 60enne agli arresti domiciliari per estorsione e usura

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 9 luglio 2024) Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che in data 5 luglio, a(SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degliemessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale dinei confronti di unindagato per. In particolare, secondo le risultanze delle indagini preliminari compiute sino al momento della adozione della misura cautelare, è emerso come l’indagato — che peraltro al momento dei fatti risultava in espiazione pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali — erogasse prestiti di danaro con applicazione di un tasso di interesse pari al 15% mensile, il cui ammontare veniva peraltro previamente dedotto dalle somme consegnate alla p.