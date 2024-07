Modena Gli stranieri che hanno fatto la Storia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Senti il nome Riyad Idrissi, uno dei nuovi arrivati del, e pensi subito a uno straniero. In realtà il giovane Idrissi, terzino sinistro prelevato dal Cagliari, è solo di origine straniera, marocchina per la precisione, essendo nato in Sardegna, a Sadali il 13 giugno 2005, e avendo già vestito in due occasioni l’azzurro dell’Italia Under 19. Un po’ come Shady Oukhadda, terzino pure lui di origine marocchina ma nato ad Abano Terme. Oukhadda, in uscita dal, ha poi optato per il Marocco venendo convocato nell’Under 23 dei "Leoni dell’Atlas". Italiano è anche David Diaw, nato a Cividale del Friuli da padre senegalese e madre friulana, in gialloblù nel 2022-23 con 10 reti in 29 gare.autentici e di valore illi ha avuti soprattutto nel primo dei due bienni della Serie A.