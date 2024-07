’Mercoledì del turista’ | ecco le iniziative

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Dire che Porto San Giorgio sostanzialmente è mare e poco più, con tutto che ciò che ne consegue in termini economici e di immagine è una verità sacrosanta, ma estremamente riduttiva. Il mare, infatti non rappresenta l’unica specificità che Porto San Giorgio può sfruttare nella promozione turistica. "Dispone infatti di tante ed importanti risorse culturali da far conoscere e di cui menar vanto" ha dichiarato l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, intervenendo alla conferenza stampa indetta per illustrare e lanciare ’Il mercoledì dele ’Le Psg Stories’,riguardanti le visite guidate e gratuite della città. Rappresentano un po’ le manifestazione di accoglienza più gradite e partecipata da parte dei villeggianti.