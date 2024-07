Marotta | Inter annata straordinaria! Italia la colpa non di Spalletti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Giuseppeha presenziato al Consiglio d’amministrazione della Regione Lombardia, durante la quale l’e altre squadre sono state premiate. Il Presidente nerazzurro ha toccato tempi profondi eessanti per le sorti del calciono. SOCIETÀ GLORIOSA – Giusepperingrazia con orgoglio per il riconoscimento conferito dalla Regione Lombardia all’: «Per me è motivo d’orgoglio essere qui a rappresentare una società gloriosa che dal 1908 è sul territorio, punto di riferimento anche per il palmares, i traguardi e i successi che ha vinto. Oggi siamo qui a festeggiare un’perché coincide con la vittoria della Supercoppana e dello scudetto della seconda stella. È motivo di grandissimo orgoglio poterla poi mettere addosso.