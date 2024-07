LIVE Sinner-Medvedev Wimbledon 2024 in DIRETTA | si comincia alle 14 30 l’azzurro sfida l’eterno rivale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, quarti di finale di. La partita inizierà qualche minuto dopo le 14.30. LADI PAOLINI-NAVARRO (2° MATCH D14.30, DOPO) Come seguirein tv/streaming – I precedenti traBuongiorno e bentrovati alladel match tra Jannike Daniil, valido per la semifinale del torneo di. Sull’erba del Tempio del tennis assisteremo a una grande Classica, giunta all’atto XII e mai però disputata su questa superficie. Una partita aperta a qualsiasi risultato.si presenta allacontro il russo, avendo affrontato un percorso impegnativo, che l’ha visto battere giocatori di un certo spessore come Matteo Berrettini e Ben Shelton, mettendo in mostra qualità non comuni dal punto di vista tecnico e mentale.