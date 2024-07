L’enorme attacco informatico ai danni di Ticketmaster

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 9 luglio 2024) Immagina prendere un biglietto per l’attesissimo concerto di Taylor Swift e ritrovarti in mezzo a una querelle internazionale che vede coinvolto un gruppo black hat come ShinyHunters. Il caso dell’hacker aè stato davvero clamoroso e ha raggiunto una capillarità davvero incredibile. Una gang di hacker ha infatti “preso in ostaggio” circa 30 milioni di codici a barre – relativi ad altrettanti biglietti – legati alla rivendita diche ha subito una intrusione nei suoi sistemi, attraverso una terza parte. Gli hacker di ShinyHunters, poi, hanno chiesto milioni di dollari di riscatto per evitare la divulgazione di questi materiali. Nel mirino, in modo particolare, è finita la tournée americana di Taylor Swift: la star globale (che non solo scala le vette delle classifiche, ma che è assolutamente in cima alle ricerche e ai trend sui social network) ha fatto partire il suo tour Eras.