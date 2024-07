La minaccia di Salvini a Giorgia | se vota Ursula è la sua fine

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Il gruppo dei “Patrioti” in odore di putinismo sbarca a Bruxelles, scippando il terzo posto ai Conservatori di Meloni nella classifica dei partiti UE più numerosi. E Matteogongola a Roma, in una sala della Camera, insieme ai colonnelli del Carroccio. Ministri e sottosegretari, riuniti per la prima volta dai tempi del governo Draghi, per dare l’idea di una gestione più collegiale del partito. Il “Capitano” li ringalluzzisce così: «Per noi von der Leyen è insostenibile. Capisco cheragioni da capo di governo, ma se allala, vedrete, potrebbe essere la sua». Nella nota ufficiale, non cita mai la socia di governo, ma mette a verbale: «Dobbiamo contrastare ogni inciucio coi socialisti, filoislamici e filocinesi». Quanto all’operazione dei Patrioti, coi fedelissimi il vicepremier ammette che l’operazione sorpasso su Ecr era in cantiere da tempo.