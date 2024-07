Il vincitore della Coppa del Mondo francese afferma che la stella del Real Madrid dovrebbe essere esclusa dalla semifinale spagnola

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 9 luglio 2024) 2024-07-09 13:02:11 Il web non parla d’altro: Il campione delFrank Lebouef ha chiesto che Kylian Mbappé venga esclusodi stasera di Euro 2024 contro la Spagna, sostenendo che non ha senso far giocare l’attaccante del“al 50%”sua forma fisica. Mbappé sta lottando per superare le conseguenzefrattura al naso rimediata nella partita inauguraleFrancia contro l’Austria. Ha continuato a impegnarsi indossando una mascherina, ma nessun giocatoreha ancora segnato un solo gol su azione nel torneo: la Francia è arrivata alle ultime quattro grazie a due autogol e a un rigore di Mbappé. Lebouef, che vinse ladelnel 1998 e il Campionato Europeo due anni dopo con l’attuale allenatore dei Bleus Didier Deschamps come capitano, ritiene che il venticinquenneesclusopartita contro la Spagna.