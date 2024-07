Il Pd vede la luce a Parigi ma brancola nel buio a Roma | riparte lo psicodramma su programmi e alleanze

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Nel Pd sono tutti galvanizzati dall’esito delle elezioni in Francia che, è il tormentone, dimostrano che la sinistra unita può battere la destra. Ciò che emerge davvero dalle dichiarazioni del day after è però l’immagine di una sinistra italiana chenel, mentre cerca di farsi forza inseguendo il lumicino francese. Il coro di “Vive la France!” e “Bene, bravi, bis” con cui i compagni nostrani stanno salutando l’affermazione dell’ammucchiata d’Oltralpe, infatti, si accompagna a riflessioni insistenti e talvolta meno entusiaste sul fatto che “bisogna trovare una via italiana” tanto allequanto ai. E, dunque, dall’ammissione che manca una traiettoria, con buona pace delle autorassicurazioni. Nardella cauto sull’esito delle elezioni in Francia: Pd e sinistra devono puntare sul “modello Ulivo” “La soluzione è la ‘terza via’ italiana, un nuovo Ulivo che parta dall’apertura alla gente, alla società civile, nella costruzione di un blocco sociale largo”, ha detto l’ex sindaco di Firenze ed eurodeputato Dario Nardella, per il quale l’alleanza del no alle destre non può bastare.