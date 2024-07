I Cugini di campagna alla Rotonda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) ‘Il nostro disco che suona’, il 18 luglio appuntamento con la notte nata per celebrare laa Mare. Il gioiello sospeso tra cielo e mare compie 91 anni: fu progettata e realizzata nel 1933 da Enrico Cardelli. Simbolo della spiaggia di velluto, ha fatto il giro del mondo graziecanzone di Fred Buongusto ‘Unasul mare’. E quest’anno a festeggiare laa Mare saranno ‘I’, il gruppo famoso per ‘Anima Mia’. Il monumento simbolo del turismo marchigiano torna protagonista per una sera: negli anni ’60 è stato uno dei tempi del divertimento della Riviera Adriatica, poi, negli anni ’90, è tornata a essere una discoteca, per lo più frequentata dai ragazzi che non avevano i mezzi per arrivare fuori città. Una, uno spazio tridimensionale che funge da terrazza sull’adriatico, i cui muri sono testimoni del succedersi delle epoche.