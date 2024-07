Grave incidente sulla statale 19enne ricoverato in codice rosso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024)nella tarda mattinata di ieri16 sud, all’altezza di Torrette: undi Colli al Metauro è stato trasportato all’ospedale di Ancona in. In mancanza di Icaro, l’eliambulanza del 118 impegnata altrove, il trasferimento nell’ospedale anconetano è avvenuto su gomma. Il ragazzo era in sella a una moto 125 quando, intorno alle 13.30, ha urtato un furgoncino, guidato da un 50enne di Brescia, che lo precedeva: un turista in vacanza di gruppo nella zona.dinamica dell’impatto, avvenuto all’altezza del ristorante Gamberodi Torrette, sta indagando la Polizia locale. Entrambi i mezzi procedevano nella corsia nord, direzione Pesaro e pare che il furgoncino, al momento dell’, stesse svoltando.