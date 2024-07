Google sempre più effetto serra per supportare intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 9 luglio 2024) Nessuna promessa rispettata,ha aumentato notevolmente l’emissione di gasper sostenere i server dell’IAva controcorrente. Negli scorsi anni la celebre azienda aveva preso come decisione quella di raggiungere cifra zero di emissioni nette. Una sfida che, chiaramente, chiede un impegno e soprattutto delle rinunce – o delle spese – a dir poco ingenti. Un obiettivo talmente complicato – seppur possibile – che si è presto volatilizzato insieme alle promesse fatte, scontrandosi contro gli ultimi dati emersi sui consumi. Le analisi, infatti, sottolineano che al contrario la strada intrapresa avrebbe portato il risultato esattamente opposto. Confermando che quelle premesse proposte nel tempo non erano assolutamente sostenibili, soprattutto dopo gli ultimi passi avanti nel mondo tecnologico.