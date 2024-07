’Giornate di cinema’ entra nel vivo | Seminari e workshop per giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Dal 2 al 5 luglio a Riccione si è svolto Ciné – Giornate di Cinema, momento di incontro e di mercato dell’industria cinematografica. La nostra città era tra le realtà che hanno preso parte ad un evento che è ormai ben conosciuto nel panorama regionale. Nel corso delle giornate sono stati presentati, in anteprima assoluta, a un pubblico di professionisti del settore, le novità e i titoli in uscita. Presenti anche Stefano Muroni e Valeria Luzi con Controluce, società di produzione fondata da loro nonché “costola” della filiera creativa Ferrara La Città del Cinema. È prevista per l’autunno l’uscita de “Il soldato senza nome”, film racconta la storia di Ferruccio Mambrin, soldato semplice che durante la Prima Guerra Mondiale fugge dalle retrovie e si finge pazzo pur di salvarsi dal fronte.