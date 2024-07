Fossombrone Due new entry

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Sono giorni intensi di lavoro per il direttore generale Marco Meschini e il direttore sportivo Pietro D’Anzi delalle prese con il mercato e con la programmazione della prossima stagione. Dopo le varie riconferme e gli ingaggi dei giorni scorsi (l’attaccante Broso e il portiere Bianchini) c’è la partenza di: Thomas Bio, Massimo Brigidi (trasferitosi al Villa Verde), Alessio Di Giorgio, Riccardo Fagotti (accasatosi al Savoia), Alberto Giacchina e Filippo Lorenzoni . "A tutti loro- fa sapere una nota della società- giovanissimi e comunque protagonisti in tempi e modi diversi di una stagione indimenticabile, il saluto di tutta la società e di tutta la tifoseria, con un enorme grazie ed i migliori auguri per il prosieguo della carriera".