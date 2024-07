Emergenza caldo Fdi | Dal Comune di Napoli nessun provvedimento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"A differenza di quanto avviene in altre cittàdeldiper tutelare gli anziani dalla ondata di." Così in una nota il presidente del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia Marco Nonno, il vice Luigi Rispoli e il consigliere comunale diGiorgio Longobardi. "La previsione di temperature roventi, notti tropicali e tanta umidità e afa per almeno i prossimi 10 giorni, a causa dell'anticiclone africano – hanno aggiunto gli esponenti di Fratelli d'Italia – non sono bastati per indurre ildia prevedere un servizio per assistere i cittadini over 75 e in situazione di fragilità per problemi di tipo sanitario. In tutte le città si definiscono piani operativi per fronteggiare emergenze di questo tipo che prevedono interventi domiciliari e attività di accompagnamento e sostegno rivolti a persone anziane e fragili, la messa a disposizione di centri d'incontro climatizzati oltre a campagne informative sui rischi derivanti dalle temperature elevate e i servizi disponibili.