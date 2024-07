‘Disegnando il futuro’ Snam lancia il contest artistico per raccontare il domani sostenibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Al viail, ildiche vuole coinvolgere illustratori e grafici, anche non professionisti, per dare forma in chiave artistica e figurativa al percorso di transizione energetica intrapreso dall’azienda verso un futuro, sicuro e inclusivo.porta con sé un’eredità storica e culturale che si identifica con il patrimonio industriale del Paese. Con i suoi oltre 80 anni di storia ha contribuito allo sviluppo del sistema energetico italiano, realizzando infrastrutture che hanno permesso la crescita economica e sociale e che oggi, attraverso la continua innovazione, abilitano, a un tempo, la sicurezza energetica e il percorso verso l’obiettivo di emissioni net zero.trasporta, conserva e regola flussi di energia.