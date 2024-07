Crisi istituzionale e dimissioni di Macron | tam-tam all' Eliseo galletto spacciato?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) La mancanza della maggioranza assoluta all'interno dell'Assemblea Nazionale in Francia dopo le elezioni legislative di ieri, domenica 7 luglio, fa sì che il Paese di Emmanuelsi ritrovi nell'incertezza più totale. Le urne hanno "premiato" come prima forza politica il Nuovo Fronte Popolare di Jean-Luc Melenchon; a seguire iiani e al terzo posto il Rassemblement National di Marine Le Pen. Visto il caos generato dall'esito delle elezioni, sono tanti gli scenari che si aprono in Francia dopo il voto. "Ultimora.net" su X ne individua cinque. Il primo è quello di un governo di minoranza a guida NFP, che porterebbe con sé però un alto rischio di mozioni di sfiducia e quindi un certo livello di instabilità. Il secondo scenario prevede invece l'alleanza di Ensemble dicon la destra moderata dei Repubblicani: in questo caso però sarebbe necessario un accordo di astensione con alcuni partiti.