Coldplay e Taylor Swift | il weekend più incredibile di sempre in Italia

(Di martedì 9 luglio 2024) Da anni nel nostro Paese non si registravano così tanti eventi musicali come quelli che stiamo vivendo, una rinascita che finalmente ha riportato le grandi star musicali a suonare dal vivo anche nei nostri stadi Una volta i più grandi cantanti e le grandi band musicali del momento facevano a gara per venire a esibirsi nel Bel Pese per la gioia dei tanti fan della musica dal vivo. Negli anni ottanta e novanta era solito vedere in cartellone nei mesi estivi negli stadi e nelle arenene gli U2, Michael Jackson, Madonna e i Rolling Stones, e ancora i Duran Duran e gli Spandau Ballet, i Simple Minds, i Pink Floyd e Bruce Sprinmgsteen, tanto per rimanere in tema di grandi artisti internazionali. Poi, a cavallo degli anni duemila, complice il lievitare dei costi, i colossi della musica hanno giratoa largo dalla nostra nazione.