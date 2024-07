Animali | apprensione per l’eccessiva ondata di calore I consigli dell’Enpa per affrontare l’emergenza e non farsi trovare impreparati

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 9 luglio 2024) Il caldo è arrivato! E per essere sicuri di non farci, l’Ente Nazionale Protezionericorda le piccole precauzioni da prendere per godersi l’estate insieme ai nostri. Cani e gatti, infatti, non sudano come noi e, per abbassare la loro temperatura corporea (già normalmente intorno ai 38,5°), aumentano i ritmi respiratori. Inoltre, proprio come noi, sono soggetti a scottature solari. Ogni estate, purtroppo, ancora troppi cani subiscono il colpo di, in particolare alle razze brachicefale, ossia con testa corta e larga come il bulldog. Come regolarsi dunque per prevenire?e caldo: come riconoscere un colpo di, e come dobbiamo comportarci nel caso? Come riconoscere un colpo di: La pelle scotta, l’animale barcolla e respira con affanno e in modo veloce, sembra come bloccato.