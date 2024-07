Wimbledon rimonta clamorosa di Taylor Fritz | sconfitto Zverev al quinto set!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Saràil prossimo avversario di Lorenzo Musetti nei quarti di finale a. Lo statunitense (n.12 ATP) hainil tedesco Alexander(n.4 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-7 (4) 6-4 7-6 (3) 6-3 in 3 ore e 33 minuti di partita. Un match che sembrava nelle mani di, calato però da metà del terzo set, mentreè stato in grado di salire e di chiudere in maniera imperiosa nele decisivo parziale. Nonostante i 19 ace messi a segno dal teutonico,l’ha spuntata con una grandissima efficienza con la seconda di servizio (69% dei punti vinti rispetto al 47% dell’avversario), mettendo a segno 69 vincenti e commettendo 23 errori gratuiti. Nel primo set è un mostrare i muscoli al servizio.