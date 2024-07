Vincenza Saracino le ipotesi sull’assassino | potrebbe essere un cliente del suo sexy shop

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Treviso, 8 luglio 2024 – Si iniziano a delineare lesulla morte di, la 50enne trovata morta in un casolare il 3 luglio a Preganziol (Tv) a seguito di profonde coltellate al collo e alla mandibola. Le coltellate sarebbero state inferite da qualcuno che conosceva, probabilmente una persona parte della suala. La donna gestiva infatti unnel piccolo comune trevigiano, specializzato in oggettistica erotica in franchising. Secondo gli inquirenti, se la pista si rivelasse percorribile, il delitto non sarebbe di natura patrimoniale, bensì connesso a legami particolari maturati tra la vittima e il suo assassino.è scomparsa proprio poco dopouscita da lavoro il 2 luglio: è stata vista l’ultima volta mentre faceva la spesa in un supermercato poco lontano da casa.