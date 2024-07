Un' insolita cena di classe per la 5F del Gambacorti 36 anni dopo la maturità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Pisa, 8 luglio 2024 - Gli ex studenti e i professori della 5F del 1988 dell'istituto C.si sono ritrovati per unadi36l'esame di. Niente è stato convenzionale: fino al giorno prima dellasolo i due organizzatori - definiti dal professore di italiano delle "intelligenze fuori dal comune" - erano a conoscenza del luogo dell'evento, senza però aver diffuso la notizia agli altri ex compagni di. Nonostante la sorpresa, laha avuto luogo con il l'impegno di tutti i partecipanti di non parlare del tempo passato e degli episodi bizzarri accaduti durante il periodo scolastico, di non eccedere in risate sonore, non promettendo di rivedersi presto: chiaramente è successo tutto il contrario.