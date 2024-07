Trovano alcune caramelle lasciate da una coppia di turisti in camera e le mangiano | tre dipendenti dell’hotel finiscono in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Difficile resistere alla vista dellegommose. Potrebbero dire lo stesso i tredi un albergo di Forio (Napoli) che nel pomeriggio del 7 luglio le hanno trovate nellache stavano pulendo e le hanno mangiate. Poco dopo però, sono stati colti da forti giramenti di testa e da uno stato confusionale e sono andati al pronto soccorso dell’Rizzoli di Lacco Ameno, accompagnati da un parente. I tre (55, 53 e 17 anni) hanno trovato lenelladi duestatunitensi di 37 e 31 anni. Ora che il personale medico, dopo aver curato le tre persone, ha avvisato i Carabinieri, i dolcetti saranno sottoposti adanalisi per capire cosa contengano. Dalle analisi ematiche ai tresarebbero emersi valori significativi di cannabinoidi nel sangue, compatibili con quelli riscontrabili con l’ingestione di Thc, uno dei maggiori principi attivi della cannabis, che potrebbe essere stato presente nelletrovate nellad’albergo ed ingerite dai tre e che in diversi paesi sono in libera vendita.