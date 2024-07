Torino offre da bere a quattro ragazze e abusa di due di loro | arrestato un uomo di 30 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) Undi 30è statocon l’accusa di aver tentato di violentare, di cui una sedicenne. Le accuse di cui dovrà rispondere sono violenza sessuale verso la minorenne e tentata violenza verso una maggiorenne. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, tutto sarebbe accaduto in Borgo San Paolo, un quartiere del capoluogo piemontese, lo scorso 30 giugno. Lehanno raccontato agli inquirenti di aver incontrato l’, che già conoscevano, in un locale. In un primo momento, il 30enne ha offertodapoi, a fine serata, ha proposto di riaccompagnarle a casa. Le violenze Con una scusa però arriva davanti al portone del suo appartamento, e le invita a salire. Ed è lì che sarebbero iniziate le violenze.