Teatro musica e stupore | a Cotignola torna l' Arena delle balle di paglia

(Di lunedì 8 luglio 2024)(Ravenna), 8 luglio 2024 – Organizzata da Primolacon la collaborazione dei contadini del posto, il contributo della Regione, della locale amministrazione comunale e di Romagna Acque, nonché la collaborazione del Consorzio per il Canale emiliano romagnolo,l'delladi, la cui 16^ edizione si svolgerà da dopodomani (mercoledì 10) a martedì 16 luglio. Tra, decorati dal giallo dellae circondati da installazioni di land art, saranno circa cinquanta gli appuntamenti in programma dove il fiume Senio incontra il Canale emiliano romagnolo. L’evento Quest'anno l'è dedicata alla ‘rivoluzione dei matti’, declinata in tre sogni, diversi ma complementari: il Fitzcarraldo di Werner Herzog, il Marco Cavallo di Franco Basaglia nel centesimo anniversario della sua nascita e le fiere nei boschi del pittore cotignolese Claudio Montini.