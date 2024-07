Teatro del Silenzio anche Johnny Depp alla corte di Andrea Bocelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lajatico (Pisa), 8 luglio 2024 - Quest'anno l'evento deldel2024 (le date sono il 15, 17 e 19 luglio) coincide con un grande traguardo artistico del nostro concittadino, il maestro, tenore dfama planetaria che nel suo paese natìo, Lajatico, festeggerà i primi 30 anni di carriera con un parterre di ospiti stellari: l'ultimo big annunciato è l'attore americano, che va a aggiungersi a Russell Crowe, Jannik Sinner, Ed Sheeran, Tiziano Ferro Zucchero, Bryan May, Elisa e molti altri. Ecco come il Comune si sta preparando a abbracciare la tre giorni di eventi a livello mondiale: “L’evento muove nel territorio tantissima attività negli allestimenti, nei miglioramenti della viabilità, nel creare le condizioni di sicurezza per un appuntamento che vuol esprimere il meglio l'essenza di questo, inserito nella cornice delle colline di Lajatico - spiega il sindaco Fabio Tedeschi - già 300 addetti ai lavori sono impegnati da 20 giorni e le attività del nostro paese sono in grado e hanno l'opportunità di offrire i propri servizi”.