Specie in estinzione e pesca eccessiva Arginare l’emergenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il Mar Mediterraneo è uno degli hotspot globali della biodiversità che ospita circa 17milamarine. Da decenni l’uomo lo sta saccheggiando, tanto che oggi gode del triste primato di mare più sovrasfruttato al mondo, senza dimenticare che è già stato perso il 90% dei grandi squali evulnerabili come il corallo bamboo sono a rischio di, inquinamento e cambiamenti climatici concorrono alla sua crisi ecologica che provoca danni irreparabili di cui nessuno parla, vede o sente. Ad affermarlo, MedReAct - Mediterranean Recovery Action - che dal 2014 lavora per la tutela della biodiversità del mar Mediterraneo, promuovendo il recupero degli stock ittici e degli ecosistemi marini, documentando e denunciando lae quella illegale (che causano un impoverimento del 93% della biodiversità marina) e battendosi per l’istituzione di grandi riserve marine e per la tutela dellea rischio, dei veri veri e propri rifugi dove la biodiversità può rigenerarsi.