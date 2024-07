Si porta in spiaggia ma anche di sera

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il conto alla rovescia per le vacanze è ufficialmente cominciato. Anzi, per molti luglio è già sinonimo di ferie. Il primo dilemma di stile quando si parla di mare e costume da bagno: uno o due pezzi? Ma noi vogliamo placare la questione sul nascere. Non è un aut-aut. Quella tra interi e bikini non è una scelta divisiva o polarizzante, non è necessario dover opzionare l’uno o l’altro per l’intera vacanza. Le due tipologie possono convivere insieme in uno stesso guardaroba senza nessun contrasto. Aggiungiamo però una cosa: il costume intero Estate 2024 si conferma must have assoluto e tendenza di stagione. Costumi da bagno: 5 tendenze a cui ispirarsi X Leggi› La moda prende il largo, come vestirsi per un viaggio in crociera Non solo.