Sanremo 2025 verso lo spostamento di una settimana?

(Di lunedì 8 luglio 2024) La kermesse dovrebbe essere in programma dal 4 all’8 febbraio Stando agli ultimi annuncio il nuovo, sotto Carlo Conti, è in programma dal 4 all’8 febbraio, così come annunciato nelle scorse settimane. Eppure, le cose potrebbero cambiare per via del pallone da calcio. Infatti, come ha detto Roberto Sergio via social, l’intenzione della Lega Calcio è quella di piazzare in quellai quarti di Coppa Italia, L’evento è una esclusiva di Mediaset e la programmazione di due manifestazioni così potrebbe creare qualche problema. Roberto Sergio, preventivamente si era premurato di capire e di evitare questa concomitanza. Dalla Lega Calcio, però, hanno fatto sapere come non ci siano effettivamente altre date disponibili. In Rai, quindi, starebbero cercando di correre ai ripari.