San Gimignano torna il festival lirico internazionale

(Di lunedì 8 luglio 2024) San(Siena), 8 luglio 2024 - Un grande ritorno novità per la stagione estiva del Comune San. Dal 25 al 29 luglioildi San, che vede tra i promotori Opera Laboratori, Sillabe, Modigliani Produzioni il Teatro Goldoni di Livorno e Opera Music Management, in collaborazione, ovviamente, con il Comune di San, con la direzione artistica di Mario Menicagli. Il, che è inserito all’interno della manifestazione “Accade d’Estate” che anche quest’anno farà quotidianamente da colonna sonora dell’estate sangimignanese, comprende tre produzioni liriche, con titoli di grande richiamo, due dei quali celebrativi per il 100esimo anniversario della morte di Giacomo Puccini. Tra i tre titoli, non poteva mancare l’oramai tradizionale “Suor Angelica” (biglietti online su TicketOne), nel luogo ispiratore del maestro; quella meravigliosa Pieve di Cellole che ospiterà per il terzo anno consecutivo, il 25 luglio alle 21,30, l’allestimento realizzato in coproduzione con il Teatro Goldoni di Livorno.