Quello del 2024 è stato il giugno più caldo di sempre Per il tredicesimo mese consecutivo il mondo di scalda I dati di Copernicus

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ilcontinua arsi.appena concluso, infatti, èilpiùdi. È quanto rilevato dal programma europeo per il clima, che studia le temperature dal 1940. Ilappena passato è riuscito a superare di 0,14 gradi la temperatura media registrata nello stesso periodo ma nel 2023, quando a sua volte venne registrato un record. In questi trenta giorni, in media sono stati registrati a livello globale 16,66 gradi: ben 0,67 in più rispetto a quella trentennale. Le aree più colpite da questo incremento di temperatura sono state la Turchia, il Canada orientale, gli Stati Uniti, il Messico, il Brasile, la Siberia settentrionale, il Medioriente, l’Africa del Nord, l’Antartide occidentale e, ovviamente, l’Europa sudorientale.