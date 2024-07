Polizia sventa truffa dello specchietto sulla Fi-Pi-Li

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Pisa, 8 luglio 2024 - Fermato mentre tentava la "". Un uomo è stato colto in flagranza di reato mentre cercava di mettere in atto lastrada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Ladi Stato lo ha denunciato dopo averlo sorpreso sul fatto. L'uomo stava convincendo la vittima a consegnare una somma di denaro per un sinistro stradale inesistente, artatamente messo in scena.Nel dettaglio: durante la marcia in corsia di sorpasso, la vittima ha sentito un lieve colpo proveniente dalla fiancata destra ed è stata invitata a fermarsi dall'uomo che viaggiava a bordo di una BMW. A questo punto, l’autore del reato, prima che la vittima uscisse dalla sua auto, ha creato una riga sul lato destro del mezzo con un gessetto di colore nero, in modo da ingannare la persona offesa.