Perché serve un portafoglio bilanciato

(Di lunedì 8 luglio 2024) ALBERTO ZORZI, responsabile della Direzione investimenti di Arca Fondi Sgr, lavora nel settore finanziario dal 1990. E in quasi 35 anni di carriera non ha mai cambiato idea su un punto: il miglior modo per valorizzare i risparmi nel medio e lungo periodo, tenendo sotto controllo l’esposizione al rischio, è costruire unben diversificato e, come quello dei due storici prodotti di Arca Fondi, nati poco dopo la costituzione della società. Si tratta di Arca BB e Arca RR, che tagliano quest’anno il traguardo di quarant’anni di vita essendo nati nel 1984 (si veda l’articolo qui sotto in pagina). Zorzi, dal 1984 il mondo è cambiato.ritiene ancora valida la scelta di dotarsi di un? "Innanzitutto per una ragione: investire in unsignifica acquistare strumenti come i bond e le azioni che definiscono la struttura del capitale delle aziende, danno loro linfa vitale e le aiutano a crescere, facendo progredire l’economia.