Napoli visite mediche per Rafa Marin

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ilha chiuso il suo primo colpo. Il primo regalo per la nuova gestione di Antonio Conte risponde, difensore centrale classe 2002 che arriva dal Real Madrid e che rappresenta per il nuovo allenatore soltanto uno dei colpi previsti per la prossima sessione di mercato. Il difensore è atterrato intorno alle 15 all’aeroporto di Fiumicino a Roma ed è arrivato a Villa Stuart, clinica nella quale svolgerà ledi rito prima di firmare il suo contratto che lo legherà ai campani.-Real Madrid, i dettagli dell’affaree Real Madrid hanno messo nero su bianco un accordo da 12 milioni di euro di base fissa. L’operazione, in realtà, è molto più articolata, visto che che i Blancos non hanno voluto perdere il controllo sul cartellino del calciatore classe 2002.