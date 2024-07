Morata | Probabile che lascerò la Nazionale In Spagna non rispettiamo niente e nessuno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una storia travagliata, quella tra Alvaroe laspagnola. “Ècheladopo gli Europei. Innon“, ha detto l’attaccante in un’intervista a El Mundo. Ma non è la prima volta che Alvarodenuncia la mancanza di rispetto di cui si dice vittima. Era già apparso sui media il 13 giugno, il giorno prima della partita inaugurale di Euro 2024, durante un’intervista rilasciata a Cadena Ser. “Per me la cosa più semplice è non giocare in, per la mia vita, per quello che devo vivere quando esco per strada nel nostro Paese. Il modo più semplice è andare all’estero. Spesso i miei figli, che hanno cinque anni, non capiscono perché ci sono persone così arrabbiate con i loro padri”, ha detto.