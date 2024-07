Maxi tamponamento sulla Transpolesana | 7 veicoli coinvolti Si viaggia su una sola corsia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Verona, 8 luglio 2024 –, sette inello scontro a catena avvenuto nel Veronese. La strada è stata parzialmente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e le auto in transitono su una. Code e rallentamenti in tutta la zona. L’incidente è avvenuto stamattina lungo la statale 434, all’altezza di Vallese, nel Comune di Oppeano, lungo la carreggiata in direzione Verona. Nela catena sono rimastisette mezzi, al momento non si hanno notizie su eventuali feriti. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza e per la regolazione della viabilità al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.