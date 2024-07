Margot Robbie è incinta | la star di Barbie e il marito Tom Ackerley diventeranno genitori

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 luglio 2024) Alcune foto scattate sul Lago di Como hanno rivelato che, che era insieme alTom, èdel suo primo figlio., come rivelato da alcune foto scattate sul Lago di Como e dalle fonti di People, è. L'attrice e ilTomnei prossimi mesi, anche se non è stato svelato il mese in cui avverrà il lieto evento. Le foto realizzate in Italia Gli scatti realizzati durante la vacanza in Italia della coppia hanno fatto il giro del mondo ritraendo ladicon un top che lasciava scoperto il ventre.e Tomsono sposati dal 2016 e gestiscono insieme la casa di produzione LuckyChap, reduce del successo del film .