Leucemia fulminante | Melissa muore a soli 11 anni

(Di lunedì 8 luglio 2024) Reggio Emilia, 8 luglio 2024 – Una morte che ha sconvolto due intere comunità. La scomparsa prematura della piccolaMiari, undici, ha lasciato attonite Villa Sesso e Villa Argine di Cadelbosco Sopra, dove la famiglia della piccola ha molti dei parenti.è stata stroncata da una tremendache in pochi mesi è andata via via peggiorando, non lasciandole scampo. Nemmeno l’equipe di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, una eccellenza a livello nazionale, è stata in grado di frenare la malattia. La piccolaviveva con i genitori a Villa Sesso (mamma Lara Miselli, impiegata alla Max Mara, e papà Mattia, dipendente alla Fertec di Cadelbosco Sopra). Travolta dal lutto anche la zia Margherita Miari, giocatrice del Puianello basket team.