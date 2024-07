L’AI nei laboratori di Pma | affidabile come l’uomo nel dare priorità agli embrioni da trasferire

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024)la correttaprodotti attraverso un ciclo di Procreazione medicalmente assistita (PMA) e destinati al trasferimento nell’utero materno significa contribuire a ridurre il tempo necessario per ottenere la nascita di un bambino. Sono gli embriologi che se ne occupano all’interno deidei centri specializzati in riproduzione umana: ma gli strumenti di intelligenza artificiale (AI), conferma uno studio del gruppo Genera presentato al 40° Congresso della Società europea di Medicina della riproduzione ed embriologia (ESHRE) in corso ad Amsterdam, sono oggi in grado di eguare occhio ed esperienza degli operatori umani. “La morfologia e il ritmo di sviluppo dell’embrione – afferma Danilo Cimadomo, responsabile Ricerca del gruppo Genera – sono associati alla competenza cromosomica e riproduttiva, ma la loro valutazione rimane soggettiva e poco riproducibile.