Damato e Ferragni amicizia al capolinea? Il retroscena

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 8 luglio 2024) Qual è il rapporto fra Fabio Mariae Chiaradopo che lui ha lasciato le società di lei presentando le dimissioni? A parlare è stato Gabriele Parpiglia su Twitter dove ha raccontato che, al contrario di quanto fatto credere, i due non hanno mai chiuso e nonostante non si facciano più vedere insieme “schivando foto e selfie” sarebbero tutt’ora buoni amici. “che farà? Il suo rapporto con Chiara che non si è mai rotto” – le parole di Gabriele Parpiglia – “Al matrimonio della Leotta i due hanno dialogato davanti a tutti schivando foto e selfie“. “a settembre aprirà un’agenzia” Fabio Maria, archiviata l’esperienza alla TBS Crew , non resterà senza lavoro per molto tempo, anzi, sarebbe già in work in progress per creare la sua società di comunicazione.