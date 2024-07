Dall' eliminazione dell' epatite C agli ospedali virtuali | la Sanità del futuro alla Midsummer School

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) - Dal 10 al 12 luglio, a Palazzo Pirelli, tre giorni di convegni organizzati da Motore. 8 luglio 2024.a lotta alle infezioni virali, con la sfida di eliminare l'C entro il 2030, al piano oncologico nazionale che, grazie al fondo Ngs, può e deve garantire un accesso equo e sostenibile al percorso di cura attraverso una riorganizzazionea filiera in tutte le Regioni. E poi focus specifici sulle malattie rare, sull'evoluzionee farmacie come possibile presidio sanitario, sulla riduzione del rischio come possibile strategia di prevenzione. Con un confronto serrato tra i massimi esperti di innovazione applicata al sistema Salute per immaginare ladel, analizzando le applicazioni più avanzate di telemedicina e il ruolo'IA come tecnologia fondamentale nella diagnostica e nella terapia, ma anche nella creazione di nuovi moi di governance.