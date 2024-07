Da Verdone ai Tiromancino | al via a Fiumicino ‘Notti d’Estate

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) – Daai: al via’, la rassegna culturale estiva organizzata dalla Città ditra musica, comicità, teatro e salotti talk show. DaaiVentisette giorni di eventi animeranno la Darsena di, La Pineta Fellini di Fregene, il Centro Commerciale La Tartaruga di Aranova e Piazza Santarelli di Passoscuro, dal 10 luglio al 15 agosto. Tra gli appuntamenti in cartellone, tutti gratuiti, i concerti di Michele Zarrillo, deie dei Gemelli Diversi, il cabaret con Antonio Giuliani, Valentina Persia e i Centouno e le proiezioni all’interno della rassegna “Cinema a Fregene Quattro Passi nella decima Arte”. h3>Ancora, nei ‘Salotti d’Autore’ Ancora, nei ‘Salotti d’Autore’, organizzati dalla Lea Production in collaborazione con Buuubal Off Colors, presentati dalla conduttrice Arianna Ciampoli, interverranno artisti del calibro di Carlo, Giorgio Tirabassi, Neri Marcorè, Gianmarco Tognazzi, Claudia Gerini, Anna Pettinelli, Rossella Brescia, Francesco Pannofino, Paolo Calabresi, Michela Andreozzi, Maurizio Mattioli e tanti altri.